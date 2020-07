Liverpool, Klopp: “Il record di punti non mi interessa” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il record di punti non è importante per me, non mi interessa affatto, ma voglio vincere le partite. Per uno sportivo potrebbe anche essere importante ma siamo campioni”. Queste le parole di Jurgen Klopp dopo la vittoria del suo Liverpool contro il Brighton in Premier League. Il tecnico dei Reds ai microfoni della Bbc ha sottolineato inoltre: “Ora abbiamo 92 punti e la scorsa stagione ne abbiamo fatti 97. 5 punti in più rispetto a oggi, è incredibile e non so come abbiamo potuto farlo”. Leggi su sportface

