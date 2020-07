Le Borse europee in rosso, spread stabile (Di giovedì 9 luglio 2020) Borsa 9 luglio 2020. Indici europei in rosso. Piazza Affari chiude a -1,98%. MILANO – Borsa 9 luglio 2020. Giornata negativa per i mercati almeno per quelli europei. Al termine degli scambi Piazza Affari ha registrato -1,98% con la questione Atlantia che ha ‘pesato’ su Milano. Aspi ha perso il -8,29%. In calo anche Fca che ha chiuso con un rosso del -1,88%. In negativo anche gli altri indici. Nonostante una apertura positiva, Francoforte ha terminato la seduta con un -0,04%. Peggio hanno fatto Parigi (-1,1%) e Londra (-1,07%). Wall Street in negativo Alla chiusura delle Borse europee, andamento negativo anche per Wall Street. Il peggiore sembra essere il Dow Jones con un -2% subito dopo il gong nel vecchio continente. Più contenuta, invece, la perdita per il Nasdaq (-0,8%). Wall ... Leggi su newsmondo

