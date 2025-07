In spiaggia dopo un tumore al seno | cosa provano le donne ad indossare di nuovo il costume da bagno

Una vincente campagna social per ritrovare un rapporto positivo con il proprio corpo L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - In spiaggia dopo un tumore al seno: cosa provano le donne ad indossare di nuovo il costume da bagno

In questa notizia si parla di: spiaggia - tumore - seno - cosa

"Il giorno in cui ho compiuto 30 anni ho scoperto di avere un tumore al seno. La mia reazione iniziale è stata quasi di apatia, come se non stesse succedendo a me. L'unica cosa che mi ha spaventato all'inizio, è stata il dover dire tutto ai miei genitori, perché no Vai su Facebook

Tumore al seno, screening gratuiti per la prevenzione: sei tappe nelle spiagge italiane a Giugno e Luglio; Vittoria for Women Tour: al via la terza edizione tra conferme e novità; La salute non va in vacanza: torna il Vittoria for Women Tour dedicato alla prevenzione femminile.

Tumore del seno metastatico, Aifa approva nuova terapia mirata - Via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco alla rimborsabilità di elacestrant, una terapia ormonale mirata in grado di colpire una mutazione specifica del tumore al seno metastatico. Come scrive ansa.it

Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro: ‚ÄúStava cercando di scavare un tunnel nella sabbia‚ÄĚ - Per soccorritori, familiari e bagnanti sono stati necessari 40 lunghi minuti per trovare il suo corpo sotto la sabbia: ma era ormai troppo tardi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it