Cultura a Eolié ’25 la politica tra amore e tradimento

Roma, 13 lug. (askanews) – Tre donne esponenti politiche di primo piano e di schieramento diverso come Chiara Braga, Eliana Longi e Giusy Versace alla prova della questione “amore e tradimento” in politica. Tema centrale dell’edizione 2025 del Festival d’arte e cultura Eolié a Lipari promosso e organizzato da Francesco Malfitano. Pur nella diversità di opinioni, dal dibattito moderato dal direttore di askanews Gianni Todini emerge un fil rouge comune: l’amore per l’impegno verso la comunità, essenza della politica e il tradimento come motore potente del cambiamento. In politica, infatti, amore e tradimento sono concetti strettamente intrecciati, spesso rappresentando dinamiche di potere e alleanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it