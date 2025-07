WWE | Randy Orton e Jelly Roll faranno squadra a SummerSlam

A seguito di Saturday Night's Main Event, appena concluso, la WWE ha confermato un grosso incontro di coppia per SummerSlam 2025. Dopo aver guadagnato una vittoria su Drew McIntyre con l'aiuto di Jelly Roll, Randy Orton si è ritrovato nel bel mezzo di un vero caos al termine del suo match. McIntyre, che non permette mai che le cose gli scivolino addosso, ha steso Jelly Roll con una Claymore, dopo che questo fu in grado di stendere Logan Paul con un pugno. Ma non è finita. Durante un segmento ripreso nel backstage, Orton e Roll hanno parlato dell'attacco appena subìto dallo scozzese e l'influencer, confermando che i due faranno squadra per sfidare gli avversari a SummerSlam.

