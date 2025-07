Consumi quanto costa un pasto in Autogrill | il caro vacanze inizia dal viaggio

Fa parte in qualche modo delle “tradizioni” legate alle vacanze. C’è chi lo fa perché è quasi obbligato, viaggiando sempre in auto per lunghi tratti, e chi invece perché è una sosta piacevole e entrata nelle abitudini di inizio o fine ferie. E anche in questo fine settimana molti lo hanno fatto o lo faranno. Parliamo della  pausa pranzo (o semplicemente per un caffè o una bibita) in Autogrill. Una sosta che però ogni anno diventa sempre più cara. Insomma, gli aumenti dei prezzi per le ferie partono già dal viaggio. A fare il punto è un altro “classico”, l’indagine realizzata da Altroconsumo che ha confrontato i prezzi in 16 aree di servizio autostradali di Autogrill, Chef Express, My Chef, Hermes, Sarni, Ristop nei pressi di quattro grandi città italiane: Milano, Venezia, Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: autogrill - vacanze - consumi - costa

La sosta in autogrill continua a essere molto cara. L'acqua costa quasi 3,20 euro al litro, un costo cinque volte superiore a quello del supermercato. Un panino, invece, può costare anche più di 8 euro: in generale il prezzo medio, anche se è sceso, rimane più Vai su Facebook

Caro-vacanze: ecco quanto costa (in più) la sosta in Autogrill; In autostrada 8 euro per un panino e 3 euro per l'acqua: i super rincari alle aree di sosta, il report di Altroconsumo; Caro-vacanze: ecco quanto costa (in più) la sosta in Autogrill.

Caro-vacanze: ecco quanto costa (in più) la sosta in Autogrill - Il rapporto di Altroconsumo, così i prezzi si mangiano il portafoglio degli italiani Quando si parte per le vacanze estive, l’idea è quella di staccare la spina. Scrive msn.com

Prezzi Autogrill, acqua e panino ti costano più di 10 euro - L’Autogrill, l’iconica tappa dei viaggi in auto sulle strade italiane, presenta prezzi da capogiro per bevande e cibo. Come scrive informazione.it