PSVITA Zelda3 Vita v1.3 | Nuove Ottimizzazioni per PlayStation Vita

Zelda3 Vita ¬†√® un port per PlayStation Vita di¬† zelda3, una reimplementazione di¬† The Legend of Zelda: A Link to the Past ¬†con numerosi miglioramenti. Questo progetto permette di rivivere il classico gioco SNES su Vita con prestazioni ottimizzate e funzionalit√† aggiuntive. Requisiti. File di gioco originali: ¬†√ą necessario possedere i file ROM del gioco originale per SNES.. Novit√† nella Versione 1.3. L‚Äôultimo aggiornamento introduce importanti miglioramenti alle prestazioni: Rimozione dei validation layers: ¬†Questa modifica contribuisce a un miglioramento generale delle performance.. PPU codepath completamente inlined: ¬†Ottimizzazione che garantisce un incremento delle prestazioni di circa il¬† 7-8%. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net