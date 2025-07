MXGP Lucas Coenen vince gara-1 in Finlandia e si avvicina a Febvre nel Mondiale Bonacorsi sul podio!

Lucas Coenen domina la scena sulla sabbia del KymiRing di Iitti e, dopo il netto successo nella Qualifying Race del sabato, vince per dispersione anche gara-1 della MXGP per il Gran Premio di Finlandia 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il giovane fenomeno belga della KTM punta adesso alla tripletta sul tracciato finnico e resta soprattutto pienamente in corsa per il titolo iridato al debutto assoluto nella classe regina. Il rookie classe 2006 si è preso la prima posizione nel corso del giro inaugurale, conservandola poi fino alla bandiera a scacchi dopo aver seminato il resto del gruppo con un passo impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Finlandia e si avvicina a Febvre nel Mondiale. Bonacorsi sul podio!

