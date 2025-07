Milan Jashari | che protesta! Doué vuole il Milan Boniface apre Spunta …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, domenica 13 luglio 2025: mercato in fermento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Jashari: che protesta! Doué vuole il Milan. Boniface apre. Spunta …

In questa notizia si parla di: milan - jashari - protesta - doué

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il Milan sarebbe in trattativa per portare in rossonero Ardon Jashari: è previsto un incontro a breve.

Abbiamo provato in tutti i modi a chiedere ai dirigenti del Bruges, in uscita dalla sede dell’Inter, di #Jashari. Ma solo “no comment” e qualche battutina… (via @antonello__gioia) Vai su Facebook

Milan, Curva Sud in protesta: a San Siro per soli 15' contro il Monza; Milan, la Curva Sud protesta: Con la Lazio entreremo al 15'. Proprietà invisibile, interviste e travestimenti ridicoli; Milan, tifosi sul piede di guerra: protesta clamorosa per l'ultima contro il Monza.