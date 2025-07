Francesco Passaro si qualifica a Gstaad battendo Bueno al 10° match point

Francesco Passaro apre la giornata tennistica italiana del circuito maggiore con una vittoria che gli vale la qualificazione all’ATP 250 di Gstaad in termini di tabellone principale. Sconfitto nel secondo turno delle qualificazioni il peruviano classe 2004 Gonzalo Bueno. SarĂ così il perugino l’unico azzurro nel main draw del torneo elvetico. Nel primo set praticamente tutti i turni di servizio sono lì per scorrere tranquilli tranne due. Uno è quello che regala a Passaro il break di vantaggio sul 3-1 a 15, poi rapidamente convertito in un 4-1 a zero, l’altro è quello che va vicino a portare l’umbro sul 5-1, ma qui Bueno si salva da 15-40 e vince il game. 🔗 Leggi su Oasport.it

