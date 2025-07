Calciomercato Juventus intesa sull’ingaggio di Sancho Tempi stretti per Conceicao

Vuole arrivare pronta al 24 luglio la Juventus, che ha intenzione di iniziare la preparazione estiva con qualche certezza in piĂą derivante dal calciomercato. Dalle parti della Continassa il principale obiettivo sembra essere quello di chiudere i discorsi per gli esterni offensivi, dove la coppia Jadon Sancho e Francisco Conceicao catalizza le attenzioni. Il club bianconero li vuole entrambi a Torino, con l’aiuto anche di due cessioni che coinvolgerebbero Mbangula e Nico Gonzalez. Sancho-Juventus, si tratta con il Manchester United. Continua intensamente la trattativa per portare l’inglese in maglia bianconera, con lo stesso giocatore che avrebbe messo la Juventus al primo posto delle sue preferenze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, intesa sull’ingaggio di Sancho. Tempi stretti per Conceicao

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus - intesa - ingaggio

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato Juve: Sancho obiettivo concreto, ma c’è un ostacolo! Serve trovare l’intesa sull’ingaggio Vai su X

Meteo Retegui dice sì all'Al Qadsiah Per il capocannoniere dell'ultima Serie A pronto un ingaggio da 80 milioni di euro in quattro anni Ora i sauditi cercano l'intesa con l'Atalanta: si può chiudere tra i 60 e i 65 milioni ? Giusto cederlo a queste cifre? Vai su Facebook

Jadon Sancho sempre più vicino alla Juventus: intesa tra i club, ora si tratta sull’ingaggio; La top 11 dei più pagati in Serie A; Juventus-David, intesa raggiunta: 6 milioni a stagione per l’attaccante canadese.

Calciomercato Juve: intesa Sancho, Conceicao vicino. Due cessioni: una è scontata, l’altra invece… - Il club bianconero spiega le ali: con Jadon c’è la quadra sull’ingaggio, per il portoghese lunedì può essere il giorno giusto per chiudere ... Come scrive msn.com

Sancho Juventus, nuovi contatti col Manchester United per chiudere il colpo! Bozza d’intesa sull’ingaggio dell’inglese: ecco cosa manca per chiudere. Ultime - Sancho Juventus, nuovi contatti col Manchester United per chiudere il colpo: i dettagli sull’affare La Juve ha deciso di puntare forte su Jadon Sancho per rinforzare il proprio attacco e le corsie est ... Riporta juventusnews24.com