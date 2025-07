Pedullà si scaglia contro gli altri colleghi di calciomercato in merito all’accostamento di Xhaka all’Inter. Il giornalista prende in considerazione pure la vicenda Marcos Asensio. LA SORA CAMILLA – In Italia continua a circolare il nome di Granit Xhaka, capitano della Svizzera e del Bayer Leverkusen. Lo svizzero è stato accostato prima al Milan, poi alla Juventus e adesso all’Inter per il dopo Hakan Calhanoglu. Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube, parla di questi rumors e allo stesso tempo bacchetta un po’ gli altri insiders di calciomercato. Ecco cos’ha detto: « Xhaka mi sembra la sora Camilla, prima il Milan stava stringendo e all’improvviso non c’è più perché ha preso Ricci, poi stava tornando e improvvisamente non c’è più, poi la Juventus e improvvisamente non c’è più. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Pedullà bacchetta: «Xhaka la Sora Camilla! Sull’Inter spieghino Asensio»