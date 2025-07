Estate a Viterbo | sì a eventi classici no a pop e giovani La graduatoria con i soliti nomi

Per l'estate 2025 a Viterbo preferiti gli eventi già consolidati e segnati da alta qualità culturale e artistica. Ossia musica colta, teatro, cinema d'autore e impegnato. Escluse, invece, le proposte più giovanili, pop (con forte appeal popolare) o sperimentali. Per quanto riguarda i non ammessi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it