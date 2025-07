Industria Casasco | Dal Pd scoperte tardive FI ha presentato de mesi un piano concreto

"È singolare che il Pd si accorga solo oggi della necessità di adottare una politica industriale, dopo anni passati a sostenere scelte ideologiche e anti-industriali. Al contrario Forza Italia, lavora da tempo con serietà e visione alla sfida della reindustrializzazione. Già lo scorso gennaio infatti, abbiamo presentato un Piano industriale strategico e dettagliato per l'Italia e per l'Europa, affrontando in modo sistemico il problema della deindustrializzazione con soluzioni precise, che toccano sia gli aspetti orizzontali del sistema produttivo sia le singole filiere industriali strategiche.Un piano che è stato divulgato e distribuito a tutte le forze politiche, compreso il Pd, e che il Vicepremier Antonio Tajani ha presentato anche in Europa, in occasione del Congresso del PPE di Valencia, adottato dal PPE come emendamento sulla competitività , rappresentando un contributo concreto di Forza Italia al dibattito". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Industria, Casasco: "Dal Pd scoperte tardive. FI ha presentato de mesi un piano concreto"

