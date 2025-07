Seconda giornata del girone C all’Europeo Under 20 che si sta disputando in Grecia e dopo il successo di misura all’esordio contro il Belgio l’Italbasket affrontava all’ora di pranzo la Germania, anch’essa uscita vittoriosa all’esordio contro l’Ucraina di soli due punti. Una sfida, dunque, giĂ fondamentale per il prosieguo del cammino continentale degli azzurrini. Ecco come è andata. Avvio difficile per gli azzurri, con una Germania molto aggressiva in difesa e il primo canestro arriva solo in contropiede con Torresani dopo due minuti di gioco. Ma faticano in attacco entrambe le squadre e i primi 5 minuti si chiudono con un mesto 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Italia Under 20 gioca male e perde con la Germania agli Europei