Ho scelto un menu vegetariano per il mio matrimonio ma i miei genitori minacciano di non venire | lo sfogo della sposa su Reddit

Ogni sposa cerca di rendere speciale il proprio giorno delle nozze. Vivere un matrimonio magico è la prerogativa di tante coppie, come ammesso anche da una donna su Reddit. “Io e il mio fidanzato ci sposeremo il 31 ottobre del 2026 “, ha raccontato. Per l’occasione, la futura sposa aveva pensato di preparare l’intero buffet per la cerimonia, essendo una brava chef. E cosa ha pensato? Un menu interamente vegetariano, in linea con le sue scelte e quelle del fidanzato: “Sarà una cerimonia intima a cui parteciperanno soltanto i nostri parenti e amici più stretti. Sia io che il futuro sposo siamo vegetariani da circa 12 anni e non mangio carne da quando ho tre anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho scelto un menu vegetariano per il mio matrimonio, ma i miei genitori minacciano di non venire”: lo sfogo della sposa su Reddit

