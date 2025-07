La notte nel cuore non in onda stasera 13 luglio su Canale 5 | perché e quando tornerà in TV?

Sarà una domenica amara per i tantissimi fans de La notte nel cuore: la soap turca salterà l’appuntamento con i fans stasera, 13 luglio. per scoprire i motivi e quando tornerà in TV. Stop La notte nel cuore, la serie tv di Canale 5 stasera non in onda. Stasera – domenica 13 luglio – si disputerà la finalissima del Mondiale per Club 2025 e i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una diretta del prestigioso evento su Canale 5. Pertanto sulla rete ammiraglia Mediaset non vi sarà spazio per i nuovi episodi inediti de La notte nel cuore. La serie tv turca sulle vicende di Nuh e Melek si fermerà quindi per lasciare spazio al calcio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

