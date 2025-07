Casasco | dal Pd tardive scoperte Fi ha presentato da mesi piano industriale serio e concreto per l’Italia e per l’Europa

"È singolare che il Pd si accorga solo oggi della necessità di adottare una politica industriale, dopo anni passati a sostenere scelte ideologiche e anti-industriali. Al contrario Forza Italia, lavora da tempo con serietà e visione alla sfida della reindustrializzazione. Già lo scorso gennaio infatti, abbiamo presentato un Piano industriale strategico e dettagliato per l’Italia e per l’Europa, affrontando in modo sistemico il problema della deindustrializzazione con soluzioni precise, che toccano sia gli aspetti orizzontali del sistema produttivo sia le singole filiere industriali strategiche.Un piano che è stato divulgato e distribuito a tutte le forze politiche, compreso il Pd, e che il Vicepremier Antonio Tajani ha presentato anche in Europa, in occasione del Congresso del PPE di Valencia, adottato dal PPE come emendamento sulla competitività , rappresentando un contributo concreto di Forza Italia al dibattito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Casasco: dal Pd tardive scoperte, Fi ha presentato da mesi piano industriale serio e concreto per l’Italia e per l’Europa

Il colosso industriale brianzolo che punta sull'Italia: 1 milione di euro di investimenti per le fabbriche lombarde - Beta Utensili punta sull’Italia, o meglio sulla Lombardia. Il colosso, leader in Europa nella produzione di utensili per specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione, investe oltre 1 milione di euro per rafforzare la progettazione e la produzione Made in.

Solo in Italia la Cannabis light è una droga. A rischio un’intera filiera industriale in piena crescita - L’Italia nei secoli passati è stata sempre una regina nella produzione di canapa dagli infiniti utilizzi.

Italia-Lituania, Urso “Intesa su riforme della politica industriale Ue” - VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – Piena intesa per realizzare le riforme di politica industriale in UE e cooperazione bilaterale su spazio, industria difesa, IA, energia e scienza della vita.

Presentato il piano industriale 2025-2029 della Multiutility toscana. Le parole di Lorenzo Perra, presidente di Alia Servizi Ambientali (dal 1 gennaio 2026, Plures)

DR Automobiles annuncia 300 assunzioni e nuovo investimento. Piano industriale presentato a Expo 2025 Osaka #ANSAmotori #ANSA

Versalis, Falcinelli (Filctem Cgil): “Per Eni e Governo la chimica di base è strategica purché non si faccia in Italia”. La Commissione Ue presenta il piano d’azione per l’industria chimica, mentre il nostro paese abbandona il settore; Mimit-Stellantis: al via il Piano Italia, aumento dei modelli in produzione, tutela dell’occupazione in linea con gli investimenti in tutti gli stabilimenti del Gruppo; Forza Italia: ecco il nostro piano industriale per la crescita e l’innovazione.

SolidWorld Group, Due Pi Greco: presentato il nuovo piano industriale e inaugurato il nuovo Polo Tecnologico - Pagnan (Due Pi Greco): "È tempo di considerare queste tecnologie come standard produttivo integrato, capace di portare efficienza, sostenibilità ... Scrive affaritaliani.it