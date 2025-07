Clauss Juve | resta in piedi l’ipotesi che porta all’esterno del Nizza Perché sì e perché no cosa c’è dietro al possibile affare per il dopo Alberto Costa

Clauss Juve: è viva piĂą che mai l’ipotesi che riguardante l’esterno del Nizza. Cosa c’è dietro al possibile affare per il post Alberto Costa. Il calciomercato Juve sulle fasce è un domino pronto a scattare. Con la cessione del giovane portoghese Alberto Costa allo Sporting CP sempre piĂą vicina, la dirigenza bianconera ha individuato il profilo ideale per raccoglierne l’ereditĂ e rinforzare la corsia di destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo sul taccuino della Signora è quello di Jonathan Clauss, esperto esterno francese del Nizza. La strategia bianconera: una cessione che finanzia un acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Clauss Juve: resta in piedi l’ipotesi che porta all’esterno del Nizza. PerchĂ© sì e perchĂ© no, cosa c’è dietro al possibile affare per il dopo Alberto Costa

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - di Redazione JuventusNews24 Mastantuono Juve, Jorge Brito (presidente del River Plate) “blocca” la partenza del talentuoso gioiellino argentino: le sue parole.

Juve, cose turche per Vlahovic: lo cercano Gala e Fenerbahce. Muani: ipotesi prestito - Torino, 2 maggio 2025 – Mentre Igor Tudor prepara, nell’emergenza, la trasferta di Bologna, il mercato attorno a Dusan Vlahovic si muove.

Juve Udinese: non è da escludere questa ipotesi di formazione! Tudor ci sta pensando, la mossa a sorpresa per ovviare all’emergenza difensiva - di Redazione JuventusNews24 Juve Udinese: non bisogna escludere questa idea di formazione! Tudor ci pensa, la mossa a sorpresa per tappare l’emergenza difensiva.

Calciomercato Juventus: troppi esuberi e rinforzi che non arrivano, la squadra di Thiago Motta è un cantiere…; E se arrivasse Conceicao? La possibile formazione della Juve di Thiago Motta; Calciomercato, tra colpi e sogni: l'offerta della Roma tenta la Juve, il Milan stringe per Samardžic.

Juve, ultimi assalti a Koopmeiners. Poi Todibo e un esterno - MSN - L’olandese vuole la Juve, ma l’Atalanta non molla e serve una proposta convincente. Secondo msn.com

L’Équipe: “Juve, ipotesi Gouiri del Nizza per l’attacco” - L’Équipe: “Juve, ipotesi Gouiri del Nizza per l’attacco” Secondo il quotidiano francese i bianconeri avrebbero presentato una proposta per il 22enne attaccante francese 28 . Lo riporta tuttosport.com