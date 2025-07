CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JONATHAN MILAN PENALIZZATO: COSA CAMBIA PER LA MAGLIA VERDE 14.06 Nel frattempo il vantaggio sale a 4?. 14.04 Attenzione comunque alla situazione del vento: Pogacar e Vingegaard sono in testa al gruppo, non è una cosa abituale nella prima parte di gara. 14.02 Nel gruppo tutto facile per Jonathan Milan in Maglia Verde, battuti Merlier e Girmay. 13.59 van der Poel passa per primo davanti a Rickaert. 13.58 Ci si lancia verso il traguardo volante. 13.56 Squadre dei big che infatti non sono così rilassate. 13.53 Attenzione anche all’incognita vento. 13.50 Vantaggio massimo che ha sfiorato i 3?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Mathieu van der Poel all’attacco, bene Milan al traguardo volante