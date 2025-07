Umiliato e trattato come un mostro non ho mai maltrattato il mio Pippi Pippi | Aldo Orabona multato per aver messo la pettorina al pappagallo

“PiĂą dell’ umiliazione non potevo provare”, con queste parole Aldo Orabona ha raccontato la vicenda che lo vede protagonista. L’uomo ha ricevuto una multa di 100 euro per aver messo la pettorina al suo animale, il pappagallo Pippi Pippi, mentre si trovava a Piazza di Spagna a Roma. L’uomo di Sora ha parlato a Il Messaggero: “Una vergogna enorme, un’umiliazione che non dimenticherò facilmente. Ero lì con Pippi Pippi sulla spalla, mentre ci dirigevamo al Pincio, dove mi aspettavano dei bambini. Volevo portare un sorriso, invece sono stato aggredito verbalmente da uno sconosciuto, davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Umiliato e trattato come un mostro, non ho mai maltrattato il mio Pippi Pippi”: Aldo Orabona multato per aver messo la pettorina al pappagallo

In questa notizia si parla di: pippi - aldo - orabona - aver

Aldo Orabona, multato a Roma per la pettorina al pappagallo: «Mai maltrattato il mio Pippi Pippi»; Pappagallo con la pettorina in piazza di Spagna, ciociaro multato per «maltrattamento agli animali».

Multato a Roma per la pettorina al pappagallo: «Mai maltrattato il mio Pippi Pippi» - Aldo Orabona, il “papà umano” di Pippi Pippi: «Più dell’umiliazione non potevo provare». Come scrive ilmattino.it