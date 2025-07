Ladre bambine in azione nel centro storico di Roma | fermate due di 12 anni

Nel centro di Roma due minorenni di 12 anni sono state fermate nelle scorse 24 ore mentre mettevano a segno furti con destrezza nel centro della capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - Eventi internazionali, kermesse sportive, concerti. E poi il Giubileo, i funerali di papa Francesco e l’elezione di papa Leone XIV.

A Roma il centro estivo che fa fiorire la fantasia dei bambini - Manca sempre meno al Chiostro Summer Art, il progetto educativo del Chiostro del Bramante per i bambini dai 4 agli 11 anni.

Ztl a Roma: calano gli accessi ma solo in centro arrivano 68 mila veicoli al giorno - Gli accesi sono diminuiti ma la pressione dei veicoli sul centro di Roma rimane alta. Nel 2023, il flusso totale giornaliero medio nelle quattro Ztl Centro storico, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio ha raggiunto i 128mila veicoli tra auto, moto furgoni e veicoli commerciali.

? Già nel 2020, con la ciclabile sul lungomare Toscanelli, furono eliminate fermate per motivi simili. Oggi, 5 anni dopo, a Ostia Ponente si ripete lo stesso schema: progettazione poco integrata, stessi effetti https://lttr.ai/AgGG5 #Ostia #OdisseaQuotidiana Vai su X

Quattro nuove fermate, un collegamento strategico con il cuore di Roma: la Metro C si prepara a cambiare volto. I rendering appena svelati mostrano l’aspetto futuro delle stazioni Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. La tratta attraverserà il c Vai su Facebook

Ladre bambine in azione nel centro storico di Roma: fermate due di 12 anni; Fiamme in cantiere: chiuse 2 stazioni metro nel centro di Roma, 16enne intossicato; La metro C di Roma rischia di avere meno fermate del previsto.

