Silent book | i libri senza parole sono il nuovo trend per le vacanze ecco come funzionano

Esistono i libri senza parole? Cosa sono? Si chiamano silent books, una categoria di libri prevalentemente illustrati, come dice la parola stessa, senza parole. Portare in viaggio un silent book è come inondarsi di creatività ! I silent book hanno la magica funzione di sviluppare il linguaggio e l’immaginazione dei bambini, creando un personale racconto ed è proprio questa caratteristica che li rende speciali ed incuriosisce il lettore. Come si leggono i Silent book? Leggerli non è difficile, basta farsi trasportare dalle illustrazioni e pagina dopo pagina immaginare e creare una storia, l’adulto può far notare al bambino i particolari o alcuni dettagli per alimentare ancor di più la sua fantasia, assumendo il ruolo di accompagnatore del racconto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

