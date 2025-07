DaziUe | pronte contromisure ma non ora

14.20 "Abbiamo elaborato un secondo elenco di possibili contromisure". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa prima della riunione degli ambasciatori dei 27. "Abbiamo sempre detto che preferiamo una soluzione negoziata -con gli Usa sui dazi- e questo resta il caso". "Allo stesso tempo, continueremo a prepararci per le contromisure. Siamo quindi pienamente preparati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

