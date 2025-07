Scontro tra moto e due Vespa | due feriti gravi e strada chiusa

Un pomeriggio di piena estate si è trasformato in un incubo per tre motociclisti coinvolti nel pomeriggio di venerdì 11 luglio in un violento incidente lungo via del Tonale Case Sparse, poco prima del chilometro 145 della statale 42 del Tonale e della Mendola. Lo scontro ha visto coinvolte una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

