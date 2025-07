Maltempo in Spagna | inondazioni in Catalogna Aragona e Valencia

Spagna nella morsa del maltempo. Forti piogge, temporali e alluvioni hanno colpito diverse zone del Paese tra cui Catalogna, Aragona e la Comunit√† valenciana. Massima allerta nelle otto province di Huesca, Teruel e Saragozza, Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona, e Castell√≥n. Diverse unit√† di soccorso sono arrivate nei territori colpiti e le autorit√† hanno inviato dei messaggi di allarme ai cellulari dei cittadini per avvertirli del pericolo. Per questioni di sicurezza sabato tutti i servizi ferroviari locali e regionali della Catalogna sono stati sospesi per alcune ore.

