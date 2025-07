Taj Mahal è il nome dell'iconico monumento indiano che solo a pronunciarlo evoca un senso di eleganza, eternità e bellezza scolpita nel marmo. Ed è proprio il Taj Mahal a conquistare il primo posto nella recente classifica di Time Out dei 24 edifici più belli in assoluto. Situato ad Agra, nel cuore dell’India, non è solo una delle sette meraviglie del nostro Pianeta ma il volto più noto dell’architettura umana, capace di affascinare al primo sguardo con la sua perfezione simmetrica e un candore senza tempo. L’India è un Paese dove la pietra racconta storie millenarie. I suoi monumenti sparsi da nord a sud formano una costellazione architettonica impressionante: dal minareto gotico del Qutub Minar di Delhi alla maestosa Gateway Of India di Mumbai (la Porta dell'India), al fiabesco Palazzo di Mysore al Charminar di Hyderabad, fino al mistico Tempio del Sole di Konark in Odisha e al neoclassico Victoria Memorial di Calcutta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché il Taj Mahal è stato nominato l'edificio più bello del mondo solo nel 2025