Il contribuente che stia esercitando in maniera professionale un’attivitĂ organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi è un imprenditore commerciale. A distinguerlo da un piccolo imprenditore o da un imprenditore agricolo sono alcuni criteri relativi alle rispettive dimensioni e alla qualitĂ del lavoro svolto. A livello ufficiale, l’ordinamento italiano non fornisce una definizione di impresa, ma sono previste alcune categorie di imprenditori (la distinzione piĂą importante è quella tra commerciale ed agricolo). Soffermandosi proprio alla voce imprenditore commerciale, la normativa prevede alcuni obblighi, tra i quali ci sono l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cos’è un imprenditore commerciale e quali sono i suoi obblighi fiscali