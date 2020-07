Jonathan Galindo, chi è? “Non esiste, ma esistono persone pronte a cavalcare questa bufala” (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è grande mistero attorno al caso di Jonathan Galindo. Non si tratta di una persona in carne e ossa ma di un’inquietante maschera raffigurante un Pippo deformato con le sembianze umane. Sarebbe lui il nuovo terrore degli adolescenti di tutto il mondo. Per Il Resto del Carlino si tratta di “un folle gioco”, proprio come lo sarebbe stata la Blue Chalet su Twitter (per molti quest’ultima era una bufala). Quali sarebbero i passaggi di questa pericolosa sfida? I siti internazionali raccontano dell’esistenza di alcuni profili, tutti con la stessa immagine, che contatterebbero su Instagram e TikTok ragazzini di 12 e 13 anni chiedendo loro di fare un “gioco” che, step by step, potrebbe portare a sfide autolesioniste e pericolose. Quando i loro profili vengono eliminati, ne ... Leggi su ilfattoquotidiano

