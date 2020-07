Johnny Depp su Amber Heard: “Ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane” (Di giovedì 9 luglio 2020) La testimonianza shock di Johnny Depp sulla ex moglie Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla relazione fortemente “tossica” fatta di abusi, droghe, alcool e violenze tra Johnny Depp e Amber Heard. I due hanno divorziato dopo un solo anno di matrimonio. In questi giorni è in corso il processo contro la testata The Sun, accusata di aver diffamato a mezzo stampa l’attore dei Pirati dei Caraibi chiamandolo “picchiatore di donne”. In aula a testimoniare a favore del tabloid è arrivata proprio l’ex moglie di Depp. I due si sono scontrati ancora una volta e l’attore è tornato su alcuni aneddoti imbarazzanti legati al suo matrimonio con la 34enne texana. Johnny Depp ha ... Leggi su tpi

