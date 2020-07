Italia vince Mondiale 2006. I colpi di Grosso, le testate di Zidane e Materazzi. Quale il vostro eroe? (Di giovedì 9 luglio 2020) Il rigore di Grosso, protagonista anche nella semifinale contro la Germania, consegna il Mondiale 2006 all’Italia. Campioni del mondo nell’anno di calciopoli. Le parate di Buffon, il muro Cannavaro e Gattuso, la regia di Pirlo, Totti e Del Piero L’impresa più bella nell’anno più brutto. L’Italia di Marcello Lippi vinse il Mondiale 2006 mentre il calcio Italiano era sconvolto dallo scandalo Calciopoli. La formazione azzurra s’impose in quel Mondiale 2006 ai calci di rigore, dopo una tiratissima finale contro la Francia. Il tiro decisivo dal dischetto del Mondiale 2006 venne messo a segno da Grosso. ... Leggi su optimagazine

OptaPaolo : 14 - #OnThisDay nel 2006, l'#Italia di Marcello Lippi vince 2-0 a Dortmund in semifinale contro la Germania, grazie… - S_A_M_76 : 'Bella lì Italia' per me vince su tutto ?????? e ci sarà battaglia tra varie crew per accaparrarselo ?? - REMAX_Atlante : RE/MAX Italia vince il Premio Real Estate Awards 2016ATLANTE IMMOBILIARE Coccaglio (BS) tel. 030 7741810 email: atl… - rodolfocorrenti : RT @Carlo_bis: Bravo, e ti auguro di trovarci al potere Salvini e Meloni, grandissimo coglione !!! David Leavitt: «Se Trump vince di nuovo… - simo26110561 : RT @Carlo_bis: Bravo, e ti auguro di trovarci al potere Salvini e Meloni, grandissimo coglione !!! David Leavitt: «Se Trump vince di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia vince 14 anni fa l'Italia saliva sul tetto del mondo. FOTO Sky Tg24 Resta a Lodi (209) il record in Italia

SASSARI. Cinquantanove milioni di euro sono tanti ma, nella storia dei Jackpot in Italia, occupano appena (si fa per dire) la ventesima posizione, come ricorda Agipronews. Il primo posto resta saldame ...

L’Atalanta non vince contro la Juventus a Torino da 30 anni

Il mondo dell’8 ottobre del 1989 era completamente diverso. Il muro di Berlino non era ancora caduto, per capire l’enorme differenza che c’è tre decenni (e passa) dopo. Il Delle Alpi non era ancora co ...

SASSARI. Cinquantanove milioni di euro sono tanti ma, nella storia dei Jackpot in Italia, occupano appena (si fa per dire) la ventesima posizione, come ricorda Agipronews. Il primo posto resta saldame ...Il mondo dell’8 ottobre del 1989 era completamente diverso. Il muro di Berlino non era ancora caduto, per capire l’enorme differenza che c’è tre decenni (e passa) dopo. Il Delle Alpi non era ancora co ...