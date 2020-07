I poliziotti con le mani legate: migranti in quarantena liberi di fuggire (Di giovedì 9 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo Continuano le fughe dal centro accoglienza. Ecco le assurde disposizioni per gli agenti che controllano chi è in quarantena Se un migrante tenta la fuga, va “invitato” a rientrare nel centro di accoglienza. Con fermezza, certo, ma senza mai dimenticare le buone maniere. E comunque senza l’uso della forza né - non sia mai - facendo scattare le manette ai polsi. Solo un “invito”, tipo: “Ehi ragazzi non vi muovete, mi raccomando”. E niente di più. A Siculiana, in provincia di Agrigento, ha sede l’ex residence Villa Sikania, già trasformato in un centro di accoglienza tra il 2014 e il 2019. Lo scorso ottobre era stato chiuso, ma l’emergenza coronavirus ha costretto le autorità a riaprirlo per garantire ai migranti il ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : poliziotti con La polizia irrompe a S. Berillo con 130 agenti lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Calci e ingiurie agli agenti polfer in stazione a Peschiera del Garda: un arresto

La polizia ferroviaria riferisce in una nota di aver arrestato nella stazione di Peschiera del Garda un cittadino albanese, richiedente protezione internazionale, con l'accusa di "violenza e lesioni".

Calorosi abbracci in cambio di rolex e cellulare, in manette due donne

Solitamente il furto avviene senza violenza ma con la sola destrezza ed abilità delle donne che ... non lontano dalla stazione ferroviaria, la Polizia è intervenuta in soccorso ad un uomo cui era ...

