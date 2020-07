Gazidis sulla collaborazione con Roc Nation: «Emozionato per ciò che ci aspetta» (Di giovedì 9 luglio 2020) Ivan Gazidis ha commentato brevemente l’annuncio della collaborazione tra il Milan e Roc Nation: le sue parole Sul sito ufficiale del Milan Ivan Gazidis ha commentato l’annuncio della collaborazione tra il club rossonero e Roc Nation. Queste le parole dell’ad del Diavolo. «Questa partnership tra il Milan e Roc Nation rappresenta l’incontro di due grandi organizzazioni con valori forti nel loro DNA. Il nostro impegno condiviso per l’inclusività, l’evoluzione e l’eccellenza guiderà tutto ciò che faremo e sono molto Emozionato per ciò che ci aspetta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo aver messo sotto contratto diversi sportivi e alcuni calciatori, tra questi anche Romelu Lukaku e Federico Bernardeschi, la Roc Nation della stella dell’hip hop americano ha siglato un accordo co ...

Milan e Roc Nation, Jay-Z diventa partner dei rossoneri per sfidare Juve e Inter nel mondo

Non solo leghe sportive americane, atleti riconosciuti all’estero e singoli calciatori europei. Da questo momento sarà tutto il Milan a contare su Roc Nation Sports, l’agenzia fondata dal rapper Jay-Z ...

