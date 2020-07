Diciottenne ucciso a colpi di arma da fuoco nel Napoletano (Di giovedì 9 luglio 2020) NAPOLI – Omicidio alle 22 di ieri a Casoria nel napoletano. Uno sconosciuto ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di Antimo Giarnieri, 18enne incensurato del luogo. Il fatto e’ accaduto nella Terza traversa di via Castagna. Il giovane, ferito da quattro colpi, e’ stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ma, all’arrivo nel nosocomio era gia’ morto. Una delle persone che erano in compagnia del 18enne ieri sera e’ stata ferita da un proiettile al fianco sinistro: anche lui trasportato al San Giovanni Bosco e’ ricoverato, non in pericolo di vita. Sono stati ritrovati a terra 7 bossoli calibro 7.65. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che procede insieme alla sezione operativa di Casoria. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Diciottenne ucciso a colpi di arma da fuoco nel Napoletano De Luca: “La Campania sarà la terra del nuovo miracolo economico” Fine della zona rossa a Mondragone, 104 positivi connessi al focolaio ‘È stata la mano di Dio’, Sorrentino torna a Napoli per il film Netflix Whirlpool, da Fim, Fiom, Uilm sciopero di gruppo per chiedere di ritirare la chiusura Camorra, colpo al clan Vanella Grassi: 51 misure cautelari Leggi su dire

