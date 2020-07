Coronavirus, ora Arcuri è pessimista: «La seconda ondata? Temo proprio che ci sarà» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Sì». Così il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, intervistato da Lucia Annunziata durante un web talk organizzato dal Centro studi americani, ha risposto a chi gli ha chiesto se teme una nuova ondata della pandemia a settembre-ottobre. Arcuri ha poi aggiunto: «Penso possa esserci una ripresa della curva dei contagi, ma sarà molto difficile che ci si rigetti nel dramma di marzo».Ora «c’è capacità di gestirla meglio». Arcuri: «La app Immuni ancora non diffusa» «La app Immuni non ha per ora raggiunto target che si immaginavano all’inizio», ha aggiunto. «La campagna di comunicazione c’è e continua. La principale ragione per cui è ... Leggi su secoloditalia

“Dopo 4 mesi, ovvero 136 giorni consecutivi di attività emergenziale, sono stati dimessi gli ultimi due pazienti positivi al coronavirus del reparto di Malattie infettive, che ufficialmente diventa co ...

Il commissario Arcuri parla delle difficoltà in vista della ripresa del nuovo anno scolastico. Oltre l'enorme numero di mascherine che occorrerà quotidianamente, serve allestire le aule per gestire pr ...

