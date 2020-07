Coronavirus, Crisanti sicuro: “Ci sarà una seconda ondata ancora più pesante” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il virologo Andrea Crisanti in collegamento si è detto sicuro che ci sarà una seconda ondata di Coronavirus in autunno e in inverno. Sarà caccia ai focolai La quiete prima della tempesta. E’ questo il pensiero del virologo Andrea Crisanti, il quale avverte che in autunno ci sarà una nuova ondata di Coronavirus, forse anche più potente della prima. “Lo scenario di oggi era prevedibile, ma dobbiamo essere pronti in autunno e in inverno”. Queste le parole del virologo, in collegamento con la Fondazione Città della Speranza. Considerando la dinamica della pandemia e tutto ciò che è successo nei mesi precedenti, è utopia pensare che tutto è passato. Ci saranno molti ... Leggi su bloglive

