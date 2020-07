Collovati rivela: “Se l’Atalanta battesse la Juventus, sarebbe la favorita per lo scudetto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Fulvio Collovati non ha dubbi e ammette che l’Atalanta potrebbe diventare la favorita per lo scudetto 2019/2020. Il commentatore, intervenuto a Novantesimo Minuto su RaiDue, ha espresso il suo pensiero in merito: “Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita – ha avvertito Collovati -. Se l’Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions League sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto“. Leggi su sportface

