CALDO e AFA in aumento. Ma ATTENZIONE al WEEKEND, ecco cosa accadrà (Di giovedì 9 luglio 2020) L’anticiclone è in ulteriore rafforzamento sul Mediterraneo Centrale e si avvale di una più spiccata spinta calda di matrice africana, con temperature che salgono e con esse anche l’umidità. Questo scenario crea condizioni di CALDO afoso, percepito maggiormente dal nostro organismo. La maggiore ingerenza subtropicale è da attribuire ad un piccolo vortice sulla Spagna, che va a coadiuvare la risalita dell’aria calda in quota verso l’Italia. Non sarà lunga questa fase africana, visto che già venerdì raggiungeremo l’apice dell’ondata di calore. Le temperature raggiungeranno facilmente la soglia dei 35-36 gradi in diverse zone della Val Padana centrale, soprattutto sulla piana emiliana. Valori termici molto elevati si avranno anche sulle piane e valli delle regioni tirreniche, oltre ... Leggi su meteogiornale

