Blitz contro la ‘ndrangheta, 12 arresti a Reggio Calabria (Di giovedì 9 luglio 2020) Reggio Calabria (ITALPRESS) – Blitz anti-‘ndrangheta della polizia di Reggio Calabria che, coordinata dalla Dda, ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti di elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle potenti cosche Serraino e Libri: gli indagati sono ritenuti tutti responsabili di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio, aggravati dalla circostanza del metodo e dell'agevolazione mafiosa. Nell'operazione denominata “Pedigree” anche numerose perquisizioni e il sequestro di alcuni esercizi commerciali. Impiegati circa 100 agenti della polizia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

