Anm, metro Linea 1: partiti i test con tecnici spagnoli per nuovi treni (Di giovedì 9 luglio 2020) Anm metro Linea 1: I tecnici dell’azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i treni, lavorano già insieme ai tecnici di Anm per i test dinamici e statici dei convogli. Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in Linea dei nuovi treni per la Linea 1 metropolitana di Napoli. Anm ha ricevuto dalla Spagna i primi due treni dei venti ordinati e sono arrivati anche i tecnici iberici, il cui arrivo era previsto in primavera ma sono stati bloccati dalla pandemia covid19. I tecnici dell’azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i ... Leggi su 2anews

domtraverso : Anm, partiti i test sui nuovi treni della Linea Metro 1 - ildenaro_it : @anmnapoli, #partiti i #test sui nuovi #treni della #Linea #Metro 1 - LuigiGelli : RT @anmnapoli: Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in linea dei nuovi treni della Line… - anmnapoli : Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in linea dei nuovi treni d… - ferpress : #Anm: al via test per la circolazione in linea dei nuovi #treni per la Linea 1 della metro di #Napoli - Ferpress -