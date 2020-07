About a Song: Sangria di Emma Muscat feat. Astol (Di giovedì 9 luglio 2020) Sangria è il nuovo singolo di Emma Muscat feat. Astol, una canzone scritta durante il lockdown che parla di due persone che vorrebbero stare insieme ma a causa della distanza non possono farlo. Abbiamo incontrato Emma e Astol via Zoom che ci hanno spiegato il significato della canzone. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : About Song About a Song: Sangria di Emma Muscat feat. Astol Vanity Fair.it L’Eurovision e le Teche Rai: diverse edizioni sono andate irrimediabilmente perdute (come quelle con Mia Martini)

Non sempre l’Eurovision Song Contest ha goduto di buona fama, specie in Italia dove in passato la manifestazione ha faticato ad imporsi per scelte editoriali della Rai che lo rilegavano, quando presen ...

Poesia vietnamita, nuova traduzione comasca

La casa editrice salentina e pugliese de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno dopo la prima antologia pubblicata in Italia di poesia vietnamita dal titolo Sông núi trên vai – Carrying the Mo ...

