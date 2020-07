Tragedia dopo immersione a mare, muore Giovanni Zampardi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’altra Tragedia del mare nel Palermitano vede la morte di Giovanni Zampardi, 65 anni. L’uomo è morto oggi nel mare di Villagrazia di Carini mentre faceva una battuta di pesca. Sono in corso indagini. L’uomo, palermitano, assieme al figlio ha raggiunto la zona di Villagrazia di Carini di buon’ora. All’alba con il figlio avrebbe dovuto andare a pescare. La battuta di pesca però si è conclusa in modo tragico. Giovanni Zampardi è morto dopo essersi l’immersione nel mare di Villagrazia. Avrebbe praticato da tempo la pesca subacquea, ma stavolta qualcosa è andato storto. L’uomo è morto davanti agli occhi del familiare. Secondo le prime ... Leggi su direttasicilia

Lo hanno cercato senza trascurare nessun angolo, ripercorrendo le strade che poteva aver attraversato in sella alla sua vecchia bicicletta o le zone “vicine” all’ultima cella agganciata dal telefonino ...

INUTILI I SOCCORSI

Tragedia nel mare di Carini, l'ennesima nelle acque palermitane in questi ultimi giorni. Un uomo, Giovanni Zampardi, 65 anni, di Palermo, è deceduto dopo essersi immerso in mare, per praticare, second ...

