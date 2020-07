Spal Udinese, i convocati bianconeri: c’è Lasagna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al termine dell’allenamento di rifinitura pomeridiano l’Udinese ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal L’Udinese ha diramato la lista dei 22 convocati per la partita di domani sera contro la Spal a Ferrara, valida per la 31° giornata della Serie A. Ecco la lista completa diramata dal mister Gotti: PORTIERI: Musso; Nicolas; Perisan; DIFENSORI: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio; CENTROCAMPISTI: Fofana; De Paul; Walace; Ballarini; Palumbo; ATTACCANTI: Okaka; Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Teodorczyk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

