Smart Working: incremento platea beneficiari: chi ne ha diritto? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Decreto Rilancio apre ulteriormente gli orizzonti per quanto concerne lo Smart Working sia nel settore privato sia delle pubbliche amministrazioni Fonte PixabayIl futuro di molti lavoratori sarà in Smart Working. Già prima dell’avvento del Covid-19 questa possibilità si stava sempre più diffondendo per via degli innumerevoli vantaggi che comporta sia per i datori che per i dipendenti. Adesso che la pandemia ha rivoluzionato le abitudini delle persone si fa ancora più largo questa ipotesi di spostare a casa il proprio ufficio. A tal proposito nel Decreto Rilancio sono state inserite delle novità rilevanti, che avranno degli effetti su diverse categorie. Andiamo a vedere di quali si tratta e quali sono le condizioni che consentono di avere la ... Leggi su chenews

M5S_Senato : Smart working: gestirlo al meglio per cambiare il Paese - LegaSalvini : SALVINI: «STATALI IN SMART WORKING È IRRISPETTOSO. COVID DIFFUSO DALLA CINA PER COLONIZZARE ECONOMIE» . - TIMnewsroom : Con il #Cloud offriamo a tutti la massima potenza di calcolo, di gestione e di elaborazione di dati. PMI, Scuola, S… - luca_rivoira : Un’idea sbagliata dello #smartworking | P. Ichino - ElmecTwitt : Guarda la registrazione del talk sul #DeviceasaService per scoprire l’#assetmanagement da remoto e assicurare ai tu… -