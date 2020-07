Sicilia, in commissione all’Ars primo sì a ‘mini sanatoria’ con il voto dei renziani. Pd, M5s e Legambiente attaccano: “Pagina pietosa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il primo sì c’è stato. Un primo passo ma deciso verso l’approvazione in Sicilia di un “condono edilizio”, le opposizioni ne sono certe. E gridano al colpo di mano. Martedì 7 luglio, infatti, in commissione Ambiente dell’Assemblea regionale Siciliana c’è stata una prima votazione che ha registrato una maggioranza compatta a favore di un articolo che M5s, Pd e Attiva Sicilia (cioè il gruppo formato dagli ex 5 stelle) avevano chiesto di abolire. La maggioranza aveva perfino messo sul tavolo un accordo che prevedeva l’abolizione dell’articolo a favore di un sì trasversale sulla riforma edilizia, riferiscono dalle file dell’opposizione. L’articolo è infatti inserito in un testo del 2016 adesso rivisto dopo che era stato impugnato dallo Stato. La maggioranza a sorpresa ha invece ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Commissione Territorio e Ambiente dell’Ars, discutendo stamattina il Ddl sull'edilizia, ha approvato a maggioranza, malgrado l’assessore al Territorio Toto Cordaro, si fosse dichiarato disponibile ...

Ruba telefono in pieno centro ad Aragona, scatta l'arresto

Il giovane ha sottratto l'oggetto da una macchina. Il conducente del mezzo aveva lasciato momentaneamente l'auto in sosta per alcune commissioni quando, al suo ritorno, si è reso conto dell'assenza ...

