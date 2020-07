Rissa allo stadio per difendere il fratello: Dier punito con 4 turni di stop (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scavalcare le recinzioni e dirigersi in tribuna per farsi giustizia da soli è un'esperienza capitata a diversi calciatori nella storia. Le conseguenze giuridiche, però, sono decisamente importanti e anche Eric Dier ne sa qualcosa. Il centrocampista inglese del Tottenham ha deciso di intervenire per difendere il fratello in una Rissa verbale con un altro spettatore al termine del match perso dagli Spurs contro il Norwich in FA Cup nello scorso 4 marzo. La sua reazione ha generato un parapiglia clamoroso in tribuna.caption id="attachment 936245" align="alignnone" width="1024" Eric Dier, Tottenham (Getty Images)/captionSTANGATALa Federazione inglese non ha lasciato passare sotto silenzio questo grave episodio. Così Dier dovrà scontare ben quattro ... Leggi su itasportpress

Fra gli sfidanti del governatore Zaia volano subito gli stracci «Italia Viva in campo solo per una mossa tattica di Renzi» padova La mente, ahiloro, corre ai capponi di Renzo. Mentre i sondaggi accred ...

Palermo, rissa in via Celso, denunciati due giovani di Monreale

Palermo, rissa in via Celso, denunciati due giovani di Monreale

