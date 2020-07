Res4Africa, le rinnovabili sono (anche) una questione di diritti (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'articolo Res4Africa, le rinnovabili sono (anche) una questione di diritti proviene da dire.it. Leggi su dire

RES4Africa : RT @TschanzMF: 'Bisogna rimuovere le barriere che negano a milioni di africani il 'diritto umano' all'energia elettrica,per l'istruzione,la… - BarbaFroid : RT @TschanzMF: 'Bisogna rimuovere le barriere che negano a milioni di africani il 'diritto umano' all'energia elettrica,per l'istruzione,la… - erealacci : RT @TschanzMF: 'Bisogna rimuovere le barriere che negano a milioni di africani il 'diritto umano' all'energia elettrica,per l'istruzione,la… - TschanzMF : 'Bisogna rimuovere le barriere che negano a milioni di africani il 'diritto umano' all'energia elettrica,per l'istr… - AfricaeAffari : Webinar con RES4Africa per comprendere diffusione rinnovabili - -

Ultime Notizie dalla rete : Res4Africa rinnovabili

Redattore Sociale

Negli ultimi dieci anni, solo il 2% delle energie rinnovabili installate a livello mondiale vede come protagonista l'Africa.Lo rivela una ricerca di RES4Africa Foundation, in collaborazione con Enel G ...solamente il 2% delle energie rinnovabili installate a livello mondiale vede come protagonista l’Africa. A spiegare i fattori che hanno portato a questo dato è lo studio Connecting the dots. Why only ...