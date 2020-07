Renzi prende i Cinquestelle a pallonate: «Di Maio viaggia con l’aereo di Stato, Toninelli “mangiato”» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Renzi alza la tensione nella pseudo-maggioranza. Il “matrimonio” tra lui e il M5S – come del resto tra il Pd e i penta stellati – non regge. Ed è sempre più evidente che a tenerli stretti sia solo la paura, la “dannata paura” di perdere le poltrone. Non a caso il leader di Italia Viva dà altre stoccate a Di Maio e compagnia bella. Non gli va niente giù, né il reddito di cittadinanza né la legge elettorale. Ragion per cui scatena contro i grillini “vendicandosi” delle offese ricevute. Renzi: «Quelli del M5S sono diventati casta» «Quelli del M5S hanno cambiato idea. Anch’io ho cambiato idea e non sulle persone perché i grillini hanno affermato principi che hanno fatto male alla democrazia. L’immagine plastica di Toninelli insultato mentre prende un ... Leggi su secoloditalia

