"Proviamo a vincerle tutte ed evitiamo figuracce!", la carica di Gattuso in vista del Genoa

Ci sono altre 8 partite da affrontare col massimo impegno per il Napoli, Gennaro Gattuso non vuole dalla sua squadra cali di concentrazione.

Ultime Notizie dalla rete : Proviamo vincerle Pioli: "Rimpianti? Non guardiamo indietro, ora proviamo a vincerle tutte" Corriere dello Sport.it Pioli: "Rimpianti? Non guardiamo indietro, ora proviamo a vincerle tutte"

Pioli non intende pensare ai punti persi sinora, ma a quanto di buono possa ancora fare il suo Milan.

TN - Pià: "Osimhen fantastico, il Napoli sta acquistando un top! Champions possibile, stasera sarà spettacolo..."

Doppio ex della sfida, molto legato ad entrambe le città, Inacio Pià - in azzurro dal 2005 al 2010, ha lasciato di sé un ottimo ricordo - vive l'attesa di Atalanta-Napoli chiacchierando con Tuttonapol ...

