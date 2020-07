Pradè: “Ribery è felice a Firenze. Vogliamo diventare un club di prima fascia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio tra Fiorentina e Cagliari, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Daniele Pradè. Il ds dei viola, nel pre partita, è tornato sul caso di Ribery dopo il furto subito nella sua casa di Bagno a Ripoli: “E’ stato solo un malinteso, Ribery è felicissimo qui. Ha subito una violazione, che in passato ho provato anche io ma lui è un ragazzo intelligente E’ felice con noi, è felice di Firenze e dei fiorentini. Il mercato? In questo momento si pensa a tutto fuorché al mercato, è talmente lungo e finirà a ottobre. La nostra priorità è gestire la situazione in campionato. Siamo una società ambiziosa, Vogliamo crescere, servirà tempo ma Vogliamo ... Leggi su alfredopedulla

